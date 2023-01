Guidonia | scossa di terremoto | avvertita anche a Roma | Tivoli e Monterotondo

(Di domenica 1 gennaio 2023) La terra torna a tremare nel Centro-Italia. Unadi, con una stima provvisoria di 3,3 gradi Richter è stato registrato intorno alle 14.07 in provincia di. Lo comunica l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia con un tweet. L'epicentro è stato localizzato 3 km a sudest diMontecelio, a una profondità di 9 km. Laè statain maniera forte nella zona die nella zona di via Tuscolana. Al momento nessuna segnalazione di danni è pervenuta alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco. Dunque non si registrano danni a cose o persone. I vigili del fuoco comunque verificheranno le eventuali segnalazioni. Ma al momento la situazione è sotto controllo. Solo ...

Repubblica Roma

