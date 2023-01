GUIDA TV 1 GENNAIO 2023 | DANZA CON ME | IL CONCERTO PER LA PACE | PINOCCHIO

RomaToday

Domenica 1dalle 1.45 alle 6.00 Fuori Orario cose (mai) viste di Ghezzi Baglivi Di Pace Esposito Fina ... Un cugino marista, Andrea, le fa danel visitare le case dei poverissimi. Irene ...Film Stasera in TV di Oggi Domenica 12023 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Pinocchio, Sempre Amici, Hachiko - Il tuo migliore amico, Il cosmo sul comò, Cocoon - L'energia dell'universo, ... Capodanno a Roma, dagli eventi ai trasporti: la guida per l'1 gennaio in città Nella puntata di Un posto al sole del 9 gennaio una lite tra Nunzio e Alice avrà dei risvolti imprevedibili e gravi, ma ancora ignoti ...ROMA - Una scossa di terremoto con magnitudo 3.3 è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 1° gennaio, intorno alle 14.07 in provincia di Roma. Lo ...