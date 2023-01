Guerra in Ucraina | le news in diretta | attacchi russi nella notte di Capodanno

TGCOM

La contraereaha abbattuto 45 droni kamikaze. Su uno di questi un messaggio: 'Felice anno nuovo'. Kiev stima che la Russia ha ancora a disposizione missili per tre attacchi su larga scala. Zelensky: '...La cautela sintetizza i timori legati alla montagna di sfide che l'Europa deve affrontare: dalla stretta monetaria allainfino alla crisi energetica. Ma la statistica aiuta gli ... Ucraina, Zelensky ai russi: "Putin sta bruciando il vostro futuro" | Papa Francesco: nel mondo sale grido, "no alla guerra, no al riarmo" La contraerea ucraina ha abbattuto 45 droni kamikaze. Su uno di questi un messaggio: "Felice anno nuovo". Kiev stima che la Russia ha ancora a disposizione missili per tre attacchi su larga scala. Zel ...Nell’Angelus di domenica 1 gennaio, giornata mondiale della pace, papa Francesco ha rivolto un pensiero alla guerra in Ucraina: “Nel mondo intero, in tutti i popoli sale il grido no alla guerra, no al ...