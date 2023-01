Corriere dello Sport

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City trema: Pep, tecnico dei ' Citizens ' dal 2016, ha ammesso che " qualcosa non va " dopo il deludente 1 - 1 maturato ieri all' Etihad Stadium contro l' Everton . Un pareggio che, alla luce della ...Raccontafece quando si trovò di fronte Pelè. "L'ho scansionato. Tocco di palla migliore di ... dando origine alla scuola in seguito portata avanti da. Le stimmate del calciatore sommo, ... Guardiola, cosa succede La frase che terrorizza il Manchester City dopo il pari con l'Everton: tifosi in ansia Il tecnico spagnolo spaventa i tifosi dei 'Citizens': "Non rimarrò in Inghilterra come hanno fatto Ferguson e Wenger. Il contratto Un pezzo di carta..." ...Pep Guardiola pensa all'addio al Manchester City Le parole in conferenza stampa al termine della sfida contro l'Everton ...