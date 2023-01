Gryphon | il balzo della nuova variante Covid negli Usa | tutto quello che c’è da sapere

(Di domenica 1 gennaio 2023) Le domande e le risposte. Ci sono pochi dati da Pechino ma sembra che le varianti siano tutte sottolignaggi Omicron. Gli occhi puntati su XBB, che a New York ha fatto segnare un’impennata di ricoveri e ha le «carte in regola» per scalzare altre varianti

Corriere della Sera

Tra tutte, la variante ricombinante XBB (soprannominata "") è quella su cui sono puntati gli ... Nelle regioni del Nord Est Usa è diventata dominante in poco tempo, con undi contagi nell'...Ildi infezioni da Covid 19 in Cina, che si sta diffondendo dalle città più grandi alle vaste ...5%), BA.5 con una o più fra 5 mutazioni (13,4%), BA.2.75 (9,8%), il ricombinante XBB '' (6,1%... Gryphon, il balzo della variante Covid negli Usa: tutto quello che c’è da sapere Le domande e le risposte. Ci sono pochi dati da Pechino ma sembra che le varianti siano tutte sottolignaggi Omicron. Gli occhi puntati su XBB, che a New York ha fatto segnare un’impennata di ricoveri ...Di Silvia Turin Le domande e le risposte. Ci sono pochi dati da Pechino ma sembra che le varianti siano tutte sottolignaggi Omicron. Gli occhi puntati su XBB, che a New York ha fatto segnare un’impenn ...