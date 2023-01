Gremio | le prime parole di Suarez | 'Ho voglia di divertirmi'

Corriere dello Sport

Il Vasco giunto a pari merito con Bahia e Tricolor Baiano a 62 punti: ledue squadre sono state promosse per la migliore differenza reti. Le due squadre si uniscono al Cruzeiro e al Grêmio, che ...... presidente Associazione dei Sardi di Roma 'IL' e arricchito dall'intervento di Raffaele ...' - dove ha iniziato gli studi universitari e leesperienze cinematografiche - , 'porta con ... Suarez al Gremio, è ufficiale: i dettagli dell'operazione Treinador comemorou a contratação de Suárez pelo Grêmio hoje; Renato já havia previsto a chegada do uruguaio ao elenco gaúcho.Atacante Luis Suárez foi anunciado oficialmente com a camisa do Grêmio durante a tarde deste sábado, último dia do ano.