Grande Fratello Vip | Pamela Prati non ha dubbi | ' ' Potrei innamorami di una donna' '

...nel loro tentativo di aprire un caveau apparentemente inviolabile per ottenere il più... Con l'aiuto degli amici di Gwen, tra cui l'adorabileNate e la sua ragazza Nikki, intelligente e ...... Edoardo ha poi fatto il nome di Antonino Spinalbese: Il romano ha continuato, scontrandosi ancora con Patrizia: Scopri le ultime news sulVip .Oriana cerca un confronto con Daniele e, nonostante la divergenza di vedute, non riesce proprio a tenere il muso al ragazzo ...Al Grande Fratello Vip, Capodanno a base di accuse, liti, urla e fiumi di lacrime per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ...