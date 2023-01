Governo | Meloni | “Gli italiani siano con noi per risollevare il Paese”

(Di domenica 1 gennaio 2023) ROMA – “Un grande augurio a tutti gliper un 2023 di orgoglio e di ottimismo. Ilfarà la sua parte in quest’anno, ma vorrei che ci credeste con noi, con me, nella possibilità diquesta Nazione, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente con entusiasmo perchè noi possiamo fare molto di più. Dobbiamo farlo insieme”. Così, in un video su Twitter, la presidente del consiglio Giorgia. L'articolo L'Opinionista.

Il Fatto Quotidiano

Ma le nuove Carte volute dalentreranno in scena nel 2024 Cambiano i connotati dei bonus ... ha spiegato la premier Giorgiasui social. Ma il passaggio dal vecchio al nuovo sistema non è ...ROMA - "Un grande augurio a tutti gli italiani per un 2023 di orgoglio e di ottimismo. Ilfarà la sua parte in quest'anno, ma vorrei che ci credeste con noi, con me, nella ...Giorgia. . - ... Il governo Meloni azzera lo sconto fiscale sui carburanti. Ma la premier diceva: “Bisogna abolire tutte… Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...