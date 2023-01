Google Home app si arricchisce di un’attesa novità per le TV

IlSoftware.it

...e tablet Android (è disponibile anche su store alternativi se il tuo device non ha i servizi)... al termine, avviala con un tap sulla sua icona ora presente inscreen . Per cominciare, ...Le sue crypto gift card possono essere utilizzate in diversi siti web del calibro di, iTunes,...Depot, Hotels.com e altri ancora. Sul sito ufficiale c'è l'elenco delle categorie di negozi ... Google Home: risolta una vulnerabilità che avrebbe permesso di ... In caso di evacuazione di emergenza della Stazione Spaziale Internazionale la NASA potrebbe valutare l'utilizzo di una capsula Crew Dragon (già attraccata) per riportare sulla Terra tutti e 7 gli attu ...Un bug presente nello speaker Google Home permetteva di collegare un nuovo account, prendere il controllo del dispositivo e spiare le conversazioni.