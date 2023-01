Goggia | la ' ' mano deforme' ' si cura col pianoforte

(Di domenica 1 gennaio 2023) \''La fisio per la manitapassa anche da qui\'', così su Instagram Sofia, alle prese con la riabilitazione dopo la doppia frattura alla ...

CONI

\''La fisio per la manita deforme passa anche da qui\'', così su Instagram Sofia, alle prese con la riabilitazione dopo la doppia frattura alla ...Per l Italia ci sono Sofia, Marta Bassino, Federica Brignone e una squadra forte soprattutto ... La racchetta si prende insubito. Gli Australian Open , dove quest anno può giocare Novak ... L'infortunio alla mano non frena Sofia Goggia: l'azzurra vince la ... Sofia Goggia, clamoroso quello che la campionessa azzurra sta facendo. Un'altra risposta a quella polemica che l'ha vista .... Questa mattina, la sciatrice azzurra, sarà presente a Saint Moritz nella ...La sciatrice azzurra ha spiegato su Instagram un particolare retroscena di cosa è avvenuto subito dopo l'operazione alla mano ...