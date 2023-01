Gli auguri di buon anno di Biagio Antonacci da Bertinoro | “Sognami | un 2023 di pace per noi”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il Balcone della Romagna per salutare il 2022 e dare il benvenuto al. Ancheha sceltoper celebrare il nuovo. Il cantautore ha fatto tappa venerdì anche al Circolo culturale La Rimbomba. Un incontro documentato su Facebook da Davide Fabbri: “Lo aspettavamo da settembre 2018, periodo in cui abbiamo inaugurato il Circolo. Ci ha fatto i complimenti per aver realizzato un locale attrezzato per i concerti dal vivo”., che come ricorda Fabbri stesso “vive nelle splendide colline bertinoresi”, ha anche regalato un’emozionante dedica comeo di un, imbracciando la chitarra, inviando attraverso Instagram un bacio al nuovocon le note di: ...