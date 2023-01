Gli allenamenti riprendono il 5 gennaio | per la prima di ritorno al Liberati ci sarà l’Ascoli

la Repubblica

Al Mondiale sono arrivato con duenelle gambe e c'è stata la delusione con la Croazia. ... Sperodia ancora più energie per fare belle cose per l'Inter. Ora Lautaro ha nuova energia, ......weekend la piattaforma streaming ha messo a disposizione del suo pubblico 46 video di...da spinning che ha fatto furore durante il Covid ha quasi tre milioni di abbonati contro1,8 ... In palestra con Netflix: basta divano, sulla piattaforma arrivano gli allenamenti VIDEO - Trigoria, ecco Solbakken: il primo allenamento con la squadra. Belotti parzialmente in gruppo, individuale per Wijnaldum ...foto di Luca d'Alessandro Come mostrato da una storia pubblicata da El Shaarawy e da un breve video del club, la Roma si allena anche il primo dell'anno. Infatti, il Faraone ha mostrato i… Leggi ...