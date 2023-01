Giugliano | primo nato | il parto al “San Giuliano” alle 4 | 33 di questa notte

Teleclubitalia.it

Ciliegina sulla torta, lo Scudetto di categoria, vinto ai rigori contro il. La Recanatese ... Il, nato a Civitanova nel 1992, il 18 agosto trionfa nel salto in alto con la misura di 2,30 ...... dove si svolgerà il giudizio digrado, dovranno scegliere se procedere con rito ordinario o con l'abbreviato. Il principale indagato è il ras diMichele Olimpio, ma in questa prima ... Giugliano, si chiama Alessandro il primo nato nel 2023 Un incendio probabilmente di origine dolosa ha coinvolto un palazzo a Giugliano, a Napoli, dove una donna su una sedia a rotelle è stata portata in salvo dai carabinieri che sono ...Siamo a Giugliano e sono da poco passate le 20 quando la centrale operativa dei Carabinieri della locale compagnia segnala alla gazzella della sezione radiomobile e alla pattuglia della locale stazion ...