Giornata mondiale della pace | papa Francesco | “Sale il grido No alla guerra | no al riarmo Le risorse vadano allo sviluppo”

Spazio50

Davanti alla tragedia della guerra, responsabilità e compassione Infine Francesco, ricordando che oggi si celebra ladella Pace, raccomanda di riprendere "consapevolezza della ...La ricorrenza odierna, che coincide con ladella pace che la Chiesa cattolica celebra ogni anno, è stata l'occasione per Francesco di invocare la pace in questo momento storico: '... Giornata mondiale della pace: il messaggio di papa Francesco Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...11.43 Papa: "Per la pace alzarsi e rischiare" "Per accogliere Dio e la sua pace non si può stare fermi e comodi aspettando che le cose migliorino.Bisogna alzarsi, cogliere le occasioni di grazia,and ...