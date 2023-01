Giorgia è la prima nata del 2023 ad Avellino | tre fiocchi rosa alla Malzoni nella notte

Virgilio

La risposta più istituzionale è arrivata dalla premierMeloni , l'unica chiamata ... dopo le elezioni politiche che per lavolta vedono una donna alla guida del governo'. Per Silvio ......che una donna per lavolta assumesse la guida del Governo. Un fatto positivo e non c'è dubbio che nel suo messaggio Mattarella abbia, in buona sostanza, offerto un importante sostegno a... Avellino, fiocco rosa alla Malzoni: è Giorgia la prima nata del 2023 Tre nuove vite alla “Malzoni” dopo la mezzanotte: la prima è Giorgia. Una notte da record, la prima dell’anno, per la storica clinica avellinese che si dimostra un importante punto di riferimento dell ...Come ogni anno, il messaggio di Capodanno di Sergio Mattarella ha tenuto insieme tanti elogi, auspici e avvertimenti. E come sempre i leader di ogni schieramento politico ci hanno letto indicazioni pe ...