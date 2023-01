Gf Vip 7 | torna il sereno tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che si abbracciano | “Dai | facciamo pace!”

Leggi su isaechia

(Di domenica 1 gennaio 2023) Dopo il duro scontro fraDalavvenuto qualche giorno fa, la bella venezuelana in giornata ha cercato di fare pace con l’ex tronista di Uomini e Donne. Prima però, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha voluto chiarire il suo punto di vista su diverse dinamiche avvenute nella Casa del Grande Fratello Vip: Io non ho mai avuto un piede in due scarpe, perché io non ho niente né con te, né con lei. Lei è qua da due giorni, capito? Comunque io verso quella direzione lì non ci vado. A me che vieni qua e mi dici “guarda io sono contento che tu vai con lei”. Cosa vuoi che ti dica? È qua da due giorni. È diventata la tua amica del cuore in due giorni? Io sono uno molto naturale, come mi comporto qua dentro è come mi comporterei fuori. Quindi vorrei vedere la stessa trasparenza nelle ...