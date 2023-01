GF Vip 7 | la classifica che scandalizza il pubblico | Edoardo è quinto – VIDEO

Leggi su inews24

(Di domenica 1 gennaio 2023) Nel corso di una conversazione nel giardino, un inquilino del GF Vip 7 ha rivelato unache hato ilsi trova solo alposto, ecco perchè questo sarebbe davvero inaccettabile. Ciò che sembra davvero mancare in questo GF Vip 7 è proprio l’amore, in tutte le sue forme. Non sono L'articolo proviene da Inews24.it.