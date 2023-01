Gf Vip 7 | ennesima riappacificazione tra Edoardo e Antonella VIDEO | il web ironizza

(Di domenica 1 gennaio 2023) Nel pomeriggio di oggi nella casa del Gf Vip si è registrata l’tracon i due ragazzi che si sono abbracciati intensamente. Sui social molti utenti hannoto questa scena visto che i Donnalisi sembravano veramente ad un passo dal finire la loro relazione, da molti definita tossica, soprattutto dopo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: I Donnalisi amoreggiano, papà Fiordelisi li difende: “Mamma mia oh manco se avessero girato un filmino per adulti. Chapeau a loro che…”sbotta contro: “Stai scherzando? Ma vaffan**lo, sei proprio stupida, levati. Mi hai fatto…” Fiordelisi, scenata di gelosia: “Valle a fare ...

Dire

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono ancora molto distanti e sembra che l'lite che è avvenuta tra i due gieffini li abbia inesorabilmente allontanati definitivamente. Gf, Edoardo Donnamaria sbotta con Patrizia Rossetti a causa di Antonella Fiordelisi L'...Capodanno di fuoco nella Casa del Grande Fratello. Dopo l'battuta sull'aspetto fisico, Micol Incorvaia non ha voluto baciare Edoardo Tavassi che, sbroccando come uno scolaretto, si è chiuso nel van affermando di non voler avere più ... Al Gf vip Micol e Tavassi al capolinea La lite di Capodanno: "Non ti ... Continuano i malumori e le liti al Grande Fratello Vip. La Rossetti affronta Edoardo per difendere Antonella Fiordelisi ma Donnamaria esplode.Micol ci resta male per qualche battuta di troppo sul suo aspetto fisico, Edoardo casca dalle nuvole perchè il loro rapporto è fatto sopratuttto di ironia: riusciranno a riappacificarsi