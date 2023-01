Georgina e Ronaldo | anche a Capodanno è tornato il centrotavola funebre

(Di domenica 1 gennaio 2023) Una cosa è certa: a Cristianoe aRodriguez le candele piacciono molto. E in questo non c'è assolutamente nulla di...

Fanpage.it

Accuse contro il regalo diIn Spagna , per dire, il presidente della Cantabria Miguel Ángel Revilla nel corso del programma 'Más vale tarde' trasmesso da La Sexta non le ha mandate ...... dopo le numerose critiche ricevute anche per il regalo di, ha trovato l'accordo con la squadra araba e percepirà 200 milioni a stagione. L'accordo tra Cristianoe l'Al Nassr ... Il regalo di Natale di Georgina a Cristiano Ronaldo diventa un caso: È pornografico e immorale Una Rolls Royce Down da 330mila euro con tanto di mega fiocco e fioccano accuse contro il super regalo di Georgina a Cristiano Ronaldo: “È pornografico” ...Dopo il passaggio da record al club saudita dell'Al Nassr, la stella portoghese avrà abbastanza denaro per continuare nella sua vera passione: aggiungere auto straordinarie alla sua collezione da sogn ...