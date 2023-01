Genova | uomo cade in mare e muore davanti al galeone del film dei pirati

RaiNews

Tragedia al Porto Antico diUna terza persona ha assistito alla scena e si è tuffato per cercare di recuperare l'senza però riuscirci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i ...morto in mare davanti al galeone Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori che hanno recuperato il cadavere e una vedetta della capitaneria di porto. Inutili i tentativi ... Genova, uomo annega nelle acque del porto antico Un uomo di circa 60 anni è morto nel tardo pomeriggio dopo essere caduto in mare al porto antico di Genova, vicino al galeone usato nel film Pirati ...Dramma a Genova. Un uomo di circa 60 anni è morto nel tardo pomeriggio dopo essere caduto in acqua al porto antico, vicino al galeone usato nel film Pirati di Roman Polanski. Una coppia ...