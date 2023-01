Gazzetta del Sud | ieri | oggi | domanisempre al vostro servizio Le nostre novità Buon 2023

La Gazzetta dello Sport

... ma il testo della Legge di Bilancio 2023 è arrivato inUfficiale il 29 dicembre 2022 e il ... approfondimenti oggettivi, accurati ed accessibili , utili per orientarsi nel mondoFisco e ...Ma il 2022 per noi diSud egruppo Ses è stato anche l'anno dei nostri primi 70 anni. " Realtà solida, indipendente e libera " l'omaggio che il presidente della Repubblica, Sergio ... Le ultime ore di Pelé: così il Brasile piange il re del mondo Il Parlamento europeo sarà chiamato a pronunciarsi, dalla procura di Bruxelles, sulla sorte di alcuni esponenti coinvolti nell'inchiesta. È ...Si chiude un anno molto impegnativo, complesso e certamente strano per il comparto delle costruzioni, sul quale hanno inciso profondamente i continui cambi normativi sul Superbonus e sul meccanismo di ...