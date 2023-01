Gazzetta – Calciomercato | il Chelsea prende Badiashile dal Monaco

(Di domenica 1 gennaio 2023) 2023-01-01 18:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a temaproveniente dalla: I londinesi sono pronti a ufficializzare il primo colpo del mercato di gennaio con un assegno da 38 milioni per i francesi Dal nostro corrispondente Davide Chinellato 1 gennaio– Londra Il mercato inglese ha ufficialmente riaperto allo scoccare del nuovo anno e ilnon ha perso tempo. Manca solo l’ufficialità per l’arrivo a Stamford Bridge di Benoit, 21enne difensore delcon cui i Blues hanno trovato l’accordo sulla base di 38 milioni di euro. Per il giocatore accordo di 6 anni e mezzo. Chi è — Classe 2001, difensore centrale mancino,è titolare da quando aveva 17 anni nella difesa del Principato, dove è arrivato ...

La Gazzetta dello Sport

Lo riporta ladello Sport .Nuovo portiere in arrivo a Milanello. Il Milan ha concluso l'acquisto - a titolo definitivo - di Devis Vasquez, 24enne colombiano prelevato in Paraguay dal Guaraní (da non confondersi quindi con l'... United, Ten Hag: "Calciomercato I nostri obiettivi saranno..." Tutto il mondo della giornalista di Dazn che racconta la Serie A: le videocassette "rubate" al padre, la gavetta, il successo, la passione per la cucina e la parmigiana di mamma ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...