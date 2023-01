(Di domenica 1 gennaio 2023) I due olimpionici (in maglia bianca) con Lamon e Boscaro fsedute di 1 km (quattro giri di pista) con il quartetto diretto dal c.t. ...

La Gazzetta dello Sport

I due olimpionici (in maglia bianca) con Lamon e Boscaro fanno sedute di 1 km (quattro giri di pista) con il quartetto diretto dal c.t. ...Ma qualche motivo di riscatto gli italiani l'hanno rosicchiato ugualmente, trascinati dalle imprese di Elia, dell'uomo bionico Pippo, del solito Jacobs , di Martinenghi , Paltrinieri ,... Ganna e Viviani, a Montichiari l'ultimo allenamento dell'anno Uno degli appuntamenti più attesi per questa prima parte di stagione. Il grande ciclismo riparte dall’Argentina: appuntamento dal 22 al 29 gennaio con la Vuelta a San Juan che ritorna nel circuito dop ...Certo, il 2021 ci aveva abituato benissimo. Un'annata conclusa con la pancia piena e un carico di speranze ereditato dalle scorpacciate internazionali in ogni ...