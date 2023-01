Galeffi | ' Fra calcio | cinema? Scelgo la musica Affronto difficoltà ogni giorno | ma il mio mondo è un Belvedere'

(Di domenica 1 gennaio 2023) Non solo rapper alla ribalta. Per fortuna anche lad'autore si rinnova proponendo nuovi suoni e testi che rappresentano ...

Rockol.it

Non solo rapper alla ribalta. Per fortuna anche la musica d'autore si rinnova proponendo nuovi suoni e testi che rappresentano ...Quattro rinvii a giudizio per i contagi ed i decessi da Covidpazienti della casa di riposo Giovanni XXIII di viaa Roma, gestita dalla Fondazione Sorelle della Carità, avvenuti nel 2020. Il gup di Roma ha mandato a processo, come chiesto dalla pm ... Dile: "Squerez è uno dei dischi pop italiani più belli"