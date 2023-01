Gaia | la spazzina laureata | Ogni lavoro è dignitoso | basta farlo con onestà

La Stampa

... è un posto fisso che dà ampie garanzie' Laneolaureata di Napoli: 'Ogni lavoro è dignitoso' 'Non vedo cosa ci sia di strano: ogni lavoro è dignitoso, basta farlo con onestà', spiega...NAPOLI. "Ogni lavoro è dignitoso, basta farlo con onestà. Non vedo cosa ci sia di strano".Ristaldi, da Casalnuovo di Napoli, punta alla laurea magistrale in Scienze criminologiche, a Bologna, con in tasca una triennale in sociologia conseguita alla "Federico II" nel capoluogo ... Gaia, spazzina laureata: “Per noi giovani trovare lavoro è un miraggio”