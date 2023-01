(Di domenica 1 gennaio 2023) Quando il lavoro è un miraggio occorre anche accontentarsi e poi puntare più in alto. Ne è convinta una ragazza, laureata in, e assunta in questi giorni dalla municipalizzata del comune di ...

Tiscali Notizie

Un pensiero al futuro Ovviamentepensa al futuro anche se per ora va bene così. "Ho un lavoro, ma per me non è un punto di arrivo, anzi. E' solo l'inizio, - sottolinea. - Per qualcuno potrebbe ...... il vicesindaco Alberto Passino e l'assessore agli eventi Martache affermano: 'Il livello dei ... Un ringraziamento particolare va al direttore artistico del Concorso PianisticoIsabella ... Gaia, la dottoressa in Sociologia che pulisce le strade. “Per non è un ripiego” Una scomoda eredità: trama, cast, quante puntate e streaming del film in onda stasera - giovedì 29 dicembre 2022, alle ore 21,25 ...La “cricca” della giustizia amministrativa, che si spingeva fino agli incarichi di governo e riusciva a pilotare le nomine, per la procura di Roma, avrebbe agito «in ...