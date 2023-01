Gabriella Pession | chi è il marito Richard Flood | età | famiglia | carriera | matrimonio e figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 1 gennaio 2023)è da poco approdata al famoso programma su rai 1 “Da noi… a ruota libera“, ma quanto conosciamo la sua vita privata? Ecco tutto quello che sappiamo sul, attore irlandese con cui condivide la vita matrimoniale dal 2016. Chi è: età,L’attore è nato a Dublino il 28 luglio 1982, ha 42 anni e non sappiamo nulla della suad’origine o delle vicende personali che lo hanno portato ad approdare nel mondo del cinema. L’attore, infatti, è sempre molto schivo sul suo passato e non ha mai rilasciato interviste in merito. Condivide invece con grande gioia l’amore per la sua attualeanche sui social. Lacome ...