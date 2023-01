G7 | Ue e Nato Le tappe internazionali di Meloni nel nuovo anno

Leggi su formiche

(Di domenica 1 gennaio 2023) Leggi la prima parte dello speciale sul 2023 internazionale del presidenteDal 19 al 21 maggio ci sarà il vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone, seguito dopo qualche settimana da quello dellaa Vilnius, in Lituania, l’11 e il 12 luglio. La decisione del primo ministro giapponese Fumio Kishida di ospitare i Sette a Hiroshima, città devastata dalla prima bomba atomica sganciata durante la Seconda guerra mondiale, dimostra chiaramente il suo impegno per il disarmo nucleare. Ma il summit, e in generale l’intera presidenza giapponese, sarà anche l’occasione per ribadire l’indivisibilità di Euro-Atlantico e Indo-Pacifico in termini anche di sicurezza, come ha spiegato a Formiche.net il viceministro degli Esteri giapponese Shunsuke Takei. Questo contesto vede l’Italia in prima linea visto anche i rapporti con il Giappone su temi come l’energia e ...