Furto da 2 | 5 milioni nella villa di Galina Genis | nel guardaroba anche 250 paia di scarpe

(Di domenica 1 gennaio 2023) Hanno portato via gioielli, orologi e borse per un v alore complessivo vicino ai duee mezzo di euro : risale all’11 novembre il colpo messo a segno da ignoti ladri che hanno messo a soqquadro...

