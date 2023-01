Furto da 2 | 5 milioni nella villa di Galina Genis | nel guardaroba anche 250 paia di scarpe

(Di domenica 1 gennaio 2023) Hanno portato via gioielli, orologi e borse per un v alore complessivo vicino ai duee mezzo di euro : risale all'11 novembre il colpo messo a segno da ignoti ladri che hanno messo a soqquadro ...

La Gazzetta dello Sport

Hanno portato via gioielli, orologi e borse per un v alore complessivo vicino ai duee mezzo di euro : risale all'11 novembre il colpo messo a segno da ignoti ladri che hanno ... Sulindaga ...I ladri hanno portato via gioielli, orologi e borse per un valore complessivo vicino ai duee mezzo di euro. Il colpo risale all'11 novembre, i criminali hanno messo a soqquadro la villa che ... Furto da 2,5 milioni nella villa dell'influencer russa Galina Genis a Milano Hanno portato via gioielli, orologi e borse per un v alore complessivo vicino ai due milioni e mezzo di euro : risale all’11 novembre il colpo messo a segno ...Furto da record nella villa dei super ricchi con vista San Siro: rubati 2,5 milioni di gioielli, borse e orologi di lusso di Massimo Pisa E' il colpo più clamoroso (e segreto)… Leggi ...