“Fu colpa di un farmaco” Continua la guerra sulla salute di Putin

Corriere dello Sport

... non sono responsabili le agenzie delche la autorizzano, e non sono certo responsabili i ... A questa categoria non mi sento di imputare alcunaparticolare, perchè loro " a differenza di ...... "È un metodo", mi spiega, "che aiuta il medico a capire che il primoche somministra è se ... Sto provando ad avere con i miei genitori un rapporto non viziato da sensi die a rinunciare ... "Putin ha invaso l'Ucraina per colpa di un farmaco" Secondo il servizio di intelligence militare danese (FE), il presidente russo Vladimir Putin soffre di forti dolori cronici a causa di svariate cadute e incidenti. E questo, secondo quanto riporta Ukr ...La rivelazione in un dossier dei servizi segreti danesi: il leader russo si stava curando dal cancro, soffrendo gli effetti collaterali del trattamento ormonale ...