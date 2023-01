Franca Coin | «Del re dei grandi magazzini mi resta solo il cognome»

(Di domenica 1 gennaio 2023) La creatrice di The Venice international foundation parla per la prima volta del divorzio dal magnate dopo 36 anni di matrimonio. «Per vivere ho venduto a Luca Cordero di Montezemolo la villa di Cortina»

Franceschina Mancino è conosciuta da tutti come lady. Tutti, infatti, la conoscono con il nome di, ma dopo il suo divorzio ha conservato solo il cognome del re dei magazzini generali, Piergiorgio. Si racconta, infatti, che il suo divorzio abbia avuto gli stessi effetti dell'...Si dice che il suo divorzio abbia avuto gli stessi effetti dell'acqua alta. Franceschina Mancino , che tutti conoscono come, era abituata al bel mondo che la andava a trovare nella sua lussuosa dimora a Palazzo Barbaro , sul Canal Grande a Venezia; aveva un lavoro appagante e redditizio come anima della ... Franca Coin: «Il mio matrimonio è finito perché siamo deboli. La villa di Cortina Venduta a Montezemolo» Racconta il suo matrimonio, la sua vita, le peripezie immobiliari Franceschina Mancino che tutti conoscono come Franca Coin. La storica moglie del patron dei negozi Piergiorgio Coin ...Racconta il suo matrimonio, la sua vita, le peripezie immobiliari Franceschina Mancino che tutti conoscono come Franca Coin. La storica moglie del patron dei negozi Piergiorgio Coin ...