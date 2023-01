FOTO Alessia Orro splendida in abito da sera. E annuncia il nuovo fidanzato pallavolista

Leggi su oasport

(Di domenica 1 gennaio 2023) Annoe subito una piacevole novità da rendere nota.ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram che la ritrae elegantissima con unnero. Al suo fianco il: si tratta delLuciano De Cecco, uno dei migliori palleggiatori in circolazione. Curioso come la nuova coppia rivesta in campo il medesimo ruolo…è reduce da un 2022 in cui ha compiuto un innegabile salto di qualità: a 24 anni sembra veramente entrata nel pieno della maturità agonistica. Con la Nazionale ha vinto l’oro in Nations League ed il bronzo ai Mondiali. Anche con i club si è messa in luce come autentica trascinatrice: prima ha portato Monza sino alla finale scudetto nel 2022, poi da ottobre ha preso le ...