Formula 1 | motore Ferrari 2023 | indiscrezioni scioccanti

(Di domenica 1 gennaio 2023)1, ancora una notizia incredibile per tutti i tifosi della. Novità sul: le ultimesono. La, dopo anni piuttosto bui, è tornata nuovamente a competere per risultati importanti. Nonostante un 2022 dominato da Max Verstappen e da Red Bull, la Rossa è stata competitiva su tutti i tracciati Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

FormulaPassion.it

... venne tradito dalla rottura di una biella del suoFord Cosworth al 43° giro. Sul podio ... che più in generale quella della1. Una coincidenza incredibile, che unita alla data del primo ......con cinque svolte destinate a consentire di sfruttare ilanteriore delle nuove Gen3 per rigenerare l'energia necessaria per completare la gara. In fase di presentazione, laE aveva ... F1 | Porsche, motori da iride - Storia - Motorsport Il campione in carica della GasGas ha dovuto alzare bandiera bianca per una caduta al km 52 della prima tappa dell'edizione .... Il pilota britannico è rimasto cosciente e tutti gli arti erano complet ...Buon Anno F1: Felice anno nuovo da parte della nostra redazione, ma lo è anche da parte dei team di Formula 1.