Formia | esumazioni al cimitero di Castagneto | il Sindaco fa il punto

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 1 gennaio 2023)– Nell’ultimo consiglio comunale del 2022, ildiGianluca Taddeo, in apertura di assise civica, ha tenuto a chiarire e porre all’attenzione la situazione riguardante ledei defunti aldi, dando le giuste informazioni sulle solite strumentalizzazioni divampate negli ultimi giorni a mezzo stampa e sui social. Il primo cittadino ha sottolineato nel suo intervento che “insieme al dirigente del Settore Ambiente, l’architetto Giuseppe Caramanica, da un paio di mesi si sta lavorando per l’individuazione di aree di loculi all’interno dei cimiteri per risolvere un problema che va avanti ormai da anni e di cui i cittadini attendono impazienti la soluzione”. “L’aspetto più spiacevole – prosegue il– e che qualcuno degli ...