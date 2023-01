Formazioni ufficiali Lens-Psg | Ligue 1 2022 2023

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ledi-Psg, match valevole per la 17^ giornata di. Sfida cruciale per entrambe le squadre, rispettivamente prima e seconda della classe ma divise da ben sette punti. Una vittoria dei parigini potrebbe dunque ammazzare il campionato, mentre un successo dello riaprirebbe all’improvviso. L’appuntamento con-Psg è fissato alle ore 20:45 di domenica 1 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.-PSG: Samba, Danso, Sotoca, Fofana, Openda, Medina, Claude-Maurice, Haidara, Gradit, Abdul Samed, Frankowski. PSG: Donnarumma, Ekitike, Hakimi, Marquinhos, Verratti, Mukiele, Pereira, Ramos, Ruiz, ...

Tutto Atalanta

Ledi Lens - Psg , match valevole per la 17giornata di Ligue 1 2022/2023 . Sfida cruciale per entrambe le squadre, rispettivamente prima e seconda della classe ma divise da ben sette ...Ledi Nottingham Forest - Chelsea , sfida valida per la 18esima giornata della Premier League 2022/2023 . Match di grande prestigio al City Ground, dove i padroni di casa ospitano i ... Atalanta-Crema, le formazioni ufficiali Le formazioni ufficiali scelte da Haise e Galtier per Lens-PSG, gara valida per la 17esima giornata di Ligue 1 ...Al giuramento assente Bolsonaro, che è volato in Florida. Imponenti le misure di sicurezza nella capitale del Brasile: arrestato un uomo con una bomba ...