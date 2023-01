Follia di Capodanno a Times Square | uomo armato di machete aggredisce tre agenti

LA NOTIZIA

Momenti di panico ieri sera poche ore prima della mezzanotte vicino a Times Square, dove la polizia ha sparato ad un uomo armato di machete che aveva attaccato tre agenti, due dei quali rimasti ...Un uomo di 40 anni, Gianluca Berlingieri, appartenente alla comunità rom, è stato ferito in modo grave a Reggio Calabria nel corso dei festeggiamenti per il. Berlingieri è stato raggiunto accidentalmente all'addome da un colpo di pistola sparato da una persona che la polizia sta cercando adesso d'identificare. Il ferito è stato portato in ... Capodanno di follia. Impennata degli incidenti rispetto a un anno fa Momenti di panico ieri sera poche ore prima della mezzanotte vicino a Times Square, dove la polizia ha sparato ad un uomo armato di machete che aveva attaccato ...Una folla in costume da bagno ha sfidato la temperatura invernale per inaugurare il 2023 con il tradizionale tuffo in mare sul Lido tra palloncini colorati e brividi di freddo ...