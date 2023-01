Firenze | schianta la Ferrari contro quattro auto in sosta e scappa a piedi - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Raffica di incidenti nella notte: in lungarno Soderini ambulanza in emergenza si scontra con una ...Migliaia di persone nelle piazze aper la notte di Capodanno. Quest'anno il programma di eventi, promosso dal Comune die coordinato da MUS. E, si è concentrato su quattro piazze del centro storico per una festa diffusa con proposte di genere diverso: giochi di luci e videomapping in piazza della Signoria, ... Firenze, schianta la Ferrari contro quattro auto in sosta e scappa a piedi In via Paisiello, un uomo alla guida di una Ferrari si è schiantato contro 4 auto in sosta. Il conducente ha abbandonato il mezzo e sono tuttora in corso le ricerche.Migliaia di persone nelle piazze a Firenze per la notte di Capodanno. Quest’anno il programma di eventi, promosso dal Comune di Firenze e coordinato da ...