Firenze | Capodanno col botto | Ferrari si schianta contro 4 auto e l' imprenditore scappa a piedi

La notte diè trascorsa in modo tranquillo. Nonostante le migliaia di persone che hanno riempito le piazze del capoluogo toscano, non si sono registrati episodi gravi. Ma un episodio in ...Durante i festeggiamenti di, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada in via Paisiello e si è scontrato con quattro auto in sosta provocando loro gravi danni. Ma invece di ...La notte di Capodanno a Firenze è trascorsa in modo tranquillo. Nonostante le migliaia di persone che hanno riempito le piazze del capoluogo ...L’edizione 2023 del “Capodanno di corsa”, gara organizzata dai Veterani sportivi con la collaborazione dell’Atletica Sangiovannese e il patrocinio dell’amministrazione comunale ha visto la partecipazi ...