Fiorentina | il pagellone di fine anno | Italiano e Amrabat promossi | attacco bocciato

(Di domenica 1 gennaio 2023) Laentra nel 2023 con un misto di dubbi e certezze: daall’fino al ritorno in Europa. Il futuro è fiducioso La prima stagione di Vincenzosulla panchina dellaè andata al di sopra delle attese. La squadra viola è tornata in Europa, non dalla porta principale ma dalla porticina della Conference League. Traguardo che mancava a Firenze comunque dal 2017 e che ha ridato lustro a un club che sta lavorando con vista futuro. E il 2023 sarà l’di inaugurazione del Viola Park, il più grande e moderno centro sportivo d’Italia.– Il lavoro diè stato eccellente nella prima annata. Squadra rinata e calciatori rivalorizzati, un calcio divertente e offensivo che ha spinto la ...

Fiorentina.it

Il futuro è fiducioso La prima stagione di Vincenzo Italiano sulla panchina dellaè andata al di sopra delle attese. La squadra viola è tornata in Europa, non dalla porta principale ma ...Quasi certamente, in questa sessione invernale, il terzino classe 2001 portato in rosanero da Castagnini farà ritorno allaper accasarsi altrove. S. V. DODA: Settanta minuti in Coppa ... PAGELLONE FI.IT, la difesa: Gollini flop, bene Quarta. Rimandato ... Fiorentina, inizia il 2023 e in casa viola ci saranno tante questioni importanti da impostare e risolvere: in arrivo il presidente Commisso.Dopo l'anno di transizione, quello di costruzione. È una Lazio nuova, che davvero può pensare di tagliare il traguardo che per troppi anni le è sfuggito. Il quarto posto ...