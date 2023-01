Calciomercato.com

Infine, a chiusura dell'orribile 2022, il brasiliano Pelé per moltiil più grande ... Dopo l'esperienza negativa fatta a Bologna, il serbo ha allenato con alterne fortune Catania,, ...... ma sono sicuro che, un'offerta, sarebbe arrivata anche dai rossoneri o dalla, che aveva ... risulta davvero un grande rimpianto non averquell'affare. Peccato'. Per stessa ... Fiorentina, definito l'addio di Maleh: resterà in Serie A Brutte notizie per Fiorentina e Napoli, le due squadre che avevano acceso i riflettori su Jesper Karlsson, esterno offensivo classe '98 in forza all'AZ Alkmaar. Secondo quanto ...Il mercato in entrato della Fiorentina, con ogni probabilità, sarà strettamente legato alle uscite. In attesa di definire il futuro dell'uomo mercato Sofyan Amrabat (per la sua eventuale… Leggi ...