++ Ferito da petardo | amputata mano destra a bimbo di 10 anni ++

la Repubblica

Una mano è stata amputata a un bimbo di dieci anni la scorsa notte nell'ospedale Santissima Annunziata a Taranto a causa delle ferite riportate per l'esplosione di un. A quanto si apprende, il bimbo è stato accompagnato in ospedale un'ora circa dopo la mezzanotte con ferite alla mano destra. A causa delle condizioni riscontrate, i medici hanno dovuto ...Nello stesso ospedale ha chiesto soccorso anche un altro uomo che ha raccontato di essere rimastoad una gamba dallo scoppio di unlanciato in strada da uno sconosciuto mentre ... Capodanno, feriti per botti e petardi: 16 solo tra Napoli e provincia. A Taranto amputata la mano a un bimbo … NAPOLI NAPOLI. Sono 15 le persone ferite dai botti nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia: di queste cinque sono minori. Un dato, quello fornito dalla Questura di Napoli, che… Leggi ...Sono 16 le persone ferite dai botti nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia: di queste cinque sono minori. Un dato, quello fornito dalla Questura del capoluogo campano, che segna un aumento ri ...