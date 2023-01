Ferguson | “Ho rifiutato per due volte la panchina della Nazionale inglese | sono scozzese”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 gennaio 2023) L’ex tecnico, nonché leggenda del Manchester United, Sir Alex, 81 anni, ha parlato ai microfonidi Sportbible. Qui ha rivelato, in passato, di averla…., e per ben due. Cosa c’è di strano?. Ecco le sue parole: “Adam Crozier, allora amministratore delegatoFootball Association, ha preso un appuntamento con Martin Edwards per venirmi a parlare. Voleva che firmassi, ma io gli ho risposto di no. Per evitare qualsiasi contatto, dissi già di no anche all’appuntamento, rischiando anche l’incidente diplomatico. Solo dopo qualche insistenza accettai di incontrare il delegato federale, ma solo per ribadire la mia volontà di restare allo United. ...