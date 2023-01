Febbre Cristiano Ronaldo per i tifosi dell’Al Nassr | cantano già il suo nome VIDEO

(Di domenica 1 gennaio 2023) Sale laperin casa Al. Idel club arabo infatti, assiepati sulle tribune del Prince Mohamed bin Fahd Stadium per seguire il match vinto in casaKhaleej per 0-1 con rete dell’ex Porto Aboubakar, hanno iniziati a intonare cori per l’ex Manchester United. Urlando a squarciagola ildel portoghese e chiudendo il tutto con il suo ormai caratteristico “Sium”. Ecco ildell’accaduto. SportFace.

SPORTFACE.IT

