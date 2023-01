Falsomagro alla siciliana | un piatto ricco e gustoso Ecco la ricetta!

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il, o farsumagru in siciliano, è uno dei più celebrati piatti di carne della Sicilia, une succulento che nasconde al suo interno una vera sinfonia di ingredienti. Certamente una preparazione antica, forse ispiratacucina francese per via di quel nome farce de maigre, cioè farcia di magro, dove farce si è sicilianizzato in farsu, che comunque non significa farcia, ma falso.allora come preparare un perfetto.Ingredienti1 fetta vitello da circa 700 g - 400 g vitello macinato - 20 g pancetta - 3 salsicce fresche - 200 g prosciutto crudo - 100 g caciocavallo grattugiato - 6 uova - 40 g pangrattato - 30 g conserva di pomodoro - 1 cipollotto - 2 spicchi aglio - 1 mazzetto prezzemolo - 300 g ...