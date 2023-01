Facciamo in casa i torroncini da regalare per la Befana

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 1 gennaio 2023) Guardando una delle ultime puntate dell’anno di E’ sempre mezzogiorno, abbiamo pensato che la ricetta deida fare inpotrebbe essere perfetta per chi sta cercando ancora una idea per un regalo home made da fare in questi ultimi giorni di festa. Non siamo ancora arrivati ai titoli di coda! C’è ancora lae come si suol dire, l’epifania tutte le feste porta via ma non la voglia di mangiare dei buonissimi dolci di Natale. E allora, che ne dite di fare indeiche potrebbero essere anche una bella idea per un dono di fine festività? Magari anche da mettere in una bella calza nel giorno della. Ci ispiriamo quindi a una ricetta vista nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, una ricetta preparata da Daniele Persegani. Come fare in ...