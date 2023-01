Esplosione vicino all' aeroporto militare di Kabul | diversi morti

RaiNews

...attacchi russi in 9 villaggi Le forze ucraine hanno respinto sabato gli attacchi russia ... 01 gen 01:29a Kiev: difesa antiaerea in azione Un'è risuonata sopra Kiev a meno ...L'è avvenuta all'ingresso della struttura,all'aeroporto internazionale della capitale afghana. "Diversi nostri connazionali sono stati martirizzati e feriti nell'", ha ... Esplosione vicino all'aeroporto militare di Kabul, ci sarebbero vittime L’Ucraina continuerà a combattere fino alla «vittoria». Lo ha assicurato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo messaggio per il nuovo anno. «Stiamo combattendo e continueremo a combattere. A favore ...Diverse persone sono morte o sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta oggi nell'area dell'aeroporto militare di Kabul: lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Interni, Abdul Nafy Takor.