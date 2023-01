Esplode petardo in casa | ragazzo di 12 anni ferito grave | in ospedale anche il fratello

Giornale di Brescia

Fratelli feriti per esplosionea Genova Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118, con l'automedica, e trasportato in codice rosso all'istituto pediatrico Gaslini. Il fratello è stato ...Il fatto Questa mattina il piccolo ha raccolto il botto da terra, non appena l'ha preso in mano ilè esploso provocandogli gravissime ferite. I sanitari del 118 lo hanno portato al pronto ... Il petardo gli esplode tra le mani e perde tre dita We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...