Ercolano | manifesto anonimo contro una consigliera e la sua famiglia

(Di domenica 1 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Uncon accuse infamanti nei confronti di Maria Grazia Prillo, capogruppo in consiglio comunale a(Napoli), e della sua, è stato affisso nei giorni scorsi nella città degli Scavi. Oggi in una nota congiunta Ciro Buonajuto, sindaco die vicepresidente nazionale Anci, Luigi Luciani, vicesindaco die segretario del Partito Democratico die Luigi Simeone, presidente del Consiglio comunale esprimono “vicinanza e solidarietà all’amica e collega” Prillo. Nella nota congiunta si legge: “Quello perpetratola capogruppo consiliare del Partito Democratico e la suaè un attacco ignobile e che condanniamo ...

Il Manifesto

...avverte: 'Lo dico per provocazione che non significa 'Giorgia stai serena' ma è semplice statistica: ogni due anni ho fatto cadere un governo'. Enrico Letta dalla Puglia lancia il......avverte: "Lo dico per provocazione che non significa "Giorgia stai serena" ma è semplice statistica: ogni due anni ho fatto cadere un governo". Enrico Letta dalla Puglia lancia il... Entrando nelle case dell'antica Ercolano Un manifesto anonimo affisso sui muri di Ercolano nel quale si punta il dito contro la capogruppo del Partito Democratico Maria Grazia Prillo, rea, secondo quanto si legge, di organizzare truffe insie ...Un manifesto anonimo con accuse infamanti nei confronti di Maria Grazia Prillo, capogruppo in consiglio comunale a Ercolano (Napoli), e della sua famiglia, è stato affisso nei giorni scorsi nella citt ...