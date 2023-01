Entry list qualificazioni maschili Australian Open 2023 | sedici italiani presenti

(Di domenica 1 gennaio 2023) L’delledel primo slam stagionale, gli, che si giocheranno dal 9 al 12 gennaio. Solita pattuglia azzurra pronta a dar battaglia per cercare un posto nel tabellone principale dello slam “Down Under”. Tanti i nostri giovani che proveranno ad ottenere la prima qualificazione in uno dei quattro tornei principali del circuito. Di seguito l’completa delledell’. TUTTE LECALENDARIO ATPCALENDARIO WTA...

LiveGP.it

Ora mi attendono altre due settimane di preparazione e poi da metà gennaio mi tufferò nel circuito internazionale: in base alledecideremo se cominciare con tornei Futures Itf oppure dalle ...L'è di altissimo livello, considerando che è un Atp 250: presenti i tre campioni Slam, Novak Djokovic, Andy Murray e Daniil Medvedev; così come i giovani Holger Rune, Sinner stesso, Felix ... MXGP | Pubblicate le entry list per la stagione 2023 F3 Oscar Piastri, Logan Sargeant, Nyck De Vries, ma anche una modifica sul nome della power unit che utilizzeranno Red Bull e Alpha Tauri. Infatti nella entry list pubblicata dalla Fia, i motori del T ...SBK: Dopo il debutto di questa stagione, il team AG Motorsport Italia raddoppia per il Mondiale Supersport 300 2023: al fianco del riconfermato Matteo Vannucci, ecco Raffaele Tragni ...